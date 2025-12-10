Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 10 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали оттепели в декабре

Синоптик Позднякова: Оттепели в Москве продлятся до конца декабря
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Декабрь в столице не запомнится морозной погодой. Своим прогнозом с Агентством городских новостей «Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, морозы стали для столичного региона редкостью. Наступающее похолодание также не задержится надолго. Декабрь обещает москвичам оттепельную погоду, и еще одна волна потепления ожидается в течение месяца. «Не исключено, что у нас еще будут и оттепели в дневные часы до конца декабря», — отметила метеоролог.

В конце текущей недели в мегаполисе начнет холодать. Столбики термометров пойдут вниз уже вечером в пятницу, 12 декабря. К этому времени температура опустится до минус 1 градуса, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В субботу похолодает до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов по области, прогнозируется небольшой снег. В воскресенье температура опустится до минус 10 градусов ночью и минус 3-8 градусов днем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok