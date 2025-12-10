Москвичам пообещали оттепели в декабре

Синоптик Позднякова: Оттепели в Москве продлятся до конца декабря

Декабрь в столице не запомнится морозной погодой. Своим прогнозом с Агентством городских новостей «Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, морозы стали для столичного региона редкостью. Наступающее похолодание также не задержится надолго. Декабрь обещает москвичам оттепельную погоду, и еще одна волна потепления ожидается в течение месяца. «Не исключено, что у нас еще будут и оттепели в дневные часы до конца декабря», — отметила метеоролог.

В конце текущей недели в мегаполисе начнет холодать. Столбики термометров пойдут вниз уже вечером в пятницу, 12 декабря. К этому времени температура опустится до минус 1 градуса, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В субботу похолодает до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов по области, прогнозируется небольшой снег. В воскресенье температура опустится до минус 10 градусов ночью и минус 3-8 градусов днем.