Время начала резкого похолодания назвали москвичам

Гидрометцентр: Похолодание начнется в столичном регионе вечером в пятницу

Похолодание начнется в Москве и Подмосковье вечером в пятницу, 12 декабря, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что днем в пятницу воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов, по области до плюс 6 градусов. Вечером температура обрушится до минус 1 градуса. Пройдет снег с дождем, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 декабря, будет облачно, не исключен небольшой снег местами. Похолодает до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов в Подмосковье. Ожидается такой же порывистый ветер, как в пятницу. Ночью на воскресенье, 14 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В это время похолодает уже до минус 10 градусов. Днем ожидается минус 3-8 градусов.

Первый декабрьский снежный покров сформировался в столичном регионе в среду, 10 декабря. Он составил примерно 2 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше нормы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается зима во всей красе.