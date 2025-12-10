Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 10 декабря 2025Экономика

Время начала резкого похолодания назвали москвичам

Гидрометцентр: Похолодание начнется в столичном регионе вечером в пятницу
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Похолодание начнется в Москве и Подмосковье вечером в пятницу, 12 декабря, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что днем в пятницу воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов, по области до плюс 6 градусов. Вечером температура обрушится до минус 1 градуса. Пройдет снег с дождем, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 декабря, будет облачно, не исключен небольшой снег местами. Похолодает до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов в Подмосковье. Ожидается такой же порывистый ветер, как в пятницу. Ночью на воскресенье, 14 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В это время похолодает уже до минус 10 градусов. Днем ожидается минус 3-8 градусов.

Первый декабрьский снежный покров сформировался в столичном регионе в среду, 10 декабря. Он составил примерно 2 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше нормы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается зима во всей красе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Дрон сбросил в тюрьму стейк и клешни краба для роскошного ужина заключенных

    В одном из богатейших городов России группировка незаконно легализовала 50 тысяч мигрантов

    Назван неожиданный маркер повышенного риска сердечных заболеваний

    Врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе

    Мерц пообещал сказать Трампу одну вещь

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok