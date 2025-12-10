Реклама

Экономика
13:25, 10 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

Синоптик Шувалов: На выходных ожидается по-настоящему зимняя погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На предстоящих выходных, 13 и 14 декабря, в столичном регионе ожидается зима во всей красе. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Если в первой половине пятницы, 12 декабря, еще может быть положительная температура воздуха до 3-5 градусов тепла, то к вечеру столбики термометров уже опустятся до минус 5 градусов. Ожидается переходящий в снег дождь и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

В субботу ожидается такой же сильный ветер. Температура опустится до минус 6-8 градусов, а на ветру она будет ощущаться как еще более низкая. В воскресенье ветер должен стихнуть, но морозы сохранятся. В Подмосковье похолодает до минус 5-10 градусов.

Из-за изменений погоды ожидаются скачки атмосферного давления.

Ранее в Москве образовался первый декабрьский снежный покров. Его высота составила 2 сантиметра, что на 6 сантиметров ниже нормы. По прогнозам синоптиков, этот покров вскоре смоют дожди, которые ожидаются перед грядущим похолоданием.

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

