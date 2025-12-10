Москву покрыло снегом

Синоптик Леус: В столице снежный покров составил 2 сантиметра

Первый декабрьский снежный покров сформировался в столичном регионе и составил примерно 2 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве высота образовавшегося снежного покрова, первого в декабре и четвертого с начала осенне-зимнего сезона, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составила 2 сантиметра при климатической норме в 9 сантиметров. На других метеостанциях мегаполиса снежный покров отмечен высотой 1-2 сантиметра.

В Подмосковье больше всего снега в Дмитрове и Кашире — там высота снежного покрова достигла 3 сантиметров.

Южная граница снежного покрова на утро среды, 10 декабря, опустилась в Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую и Самарскую области.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 10 декабря в Москве будет наблюдаться репетиция зимы, однако снег пролежит на улицах не более чем полтора дня.