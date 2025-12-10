Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:08, 10 декабря 2025Экономика

Москву покрыло снегом

Синоптик Леус: В столице снежный покров составил 2 сантиметра
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый декабрьский снежный покров сформировался в столичном регионе и составил примерно 2 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве высота образовавшегося снежного покрова, первого в декабре и четвертого с начала осенне-зимнего сезона, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составила 2 сантиметра при климатической норме в 9 сантиметров. На других метеостанциях мегаполиса снежный покров отмечен высотой 1-2 сантиметра.

В Подмосковье больше всего снега в Дмитрове и Кашире — там высота снежного покрова достигла 3 сантиметров.

Южная граница снежного покрова на утро среды, 10 декабря, опустилась в Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую и Самарскую области.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 10 декабря в Москве будет наблюдаться репетиция зимы, однако снег пролежит на улицах не более чем полтора дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok