Экономика
19:29, 29 декабря 2025

Жители российского региона построили снеговика-гиганта

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: graja / Shutterstock / Fotodom

Жители Крыма построили огромного снеговика, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что снеговик оказался выше человеческого роста. Также жители региона слепили снеговиков поменьше. У нескольких из них в качестве носа морковь.

Ранее на Крым обрушился мощный снегопад. Утром в понедельник, 29 декабря, около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. В Ялте выпало 8,5 миллиметра осадков.

Синоптики предупредили о ненастной погоде также предупредили жителей Краснодарского края, Крыма и республик Северного Кавказа. Ожидается мокрый снег и штормовой ветер во вторник, 30 декабря.

