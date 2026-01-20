Реклама

Женщина раскрыла преимущества отношений с бойфрендом старше нее на 22 года

Жительница американского города Сан-Диего Брук МакНелис объяснила, почему женщинам стоит выбирать любовников постарше. Об этом она рассказала Jam Press.

МакНелис познакомилась с 56-летним Патриком Дейли через родственников. Он оказался старше нее на 22 года, но ее это не смутило. Пара вместе уже семь лет. По словам женщины, до Дейли она встречалась с ровесниками, но поняла, что у отношений с разницей в возрасте преимуществ гораздо больше.

Она объяснила, что взрослые мужчины эмоционально зрелые, они не ищут одобрения и не играют с избранницами в игры. Они менее эгоистичны и более уверены в себе. По словам МакНелис, с партнером постарше она чувствует себя безопасно: ей не приходится гадать о его чувствах и строить будущее в одиночку.

Женщина призналась, что часто сталкивается с осуждением своего выбора. Иногда 56-летнего Дейли даже называют ее отцом. Однако это их не задевает, они сами нередко шутят над своим возрастом. Так, МакНелис любит называть Дейли своим кошельком, а мужчина — говорить, будто она спасла его из дома престарелых.

Ранее молодая жительница США Ханна Диксон раскрыла особенности отношений с 57-летним бойфрендом. Лучшей стороной взрослых мужчин она назвала то, что у них всегда есть цели и стремления.

