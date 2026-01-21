Реклама

10:59, 21 января 2026

Apple вернула себе лидерство на важном рынке

CR: Apple стала лидером на рынке смартфонов Китая — благодаря iPhone 17
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американская корпорация Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы Counterpoint Research (CR).

По итогам четвертого квартала 2025 года на долю Apple пришлось 21,8 процента поставок — она уверенно лидирует в регионе. Ниже расположились местные производители — Oppo, Vivo и Huawei получили долю 15,8, 15,7 и 14,6 процента соответственно. Китайский рынок является одним из самых крупных и важных для мировых брендов смартфонов.

В последнем квартале 2024-го Apple занимала вторую позицию с долей 16,8 процента, лидером была Vivo — 17,7 процента. Аналитики объяснили успехи американской компании хорошими продажами девайсов серии iPhone 17. Чаще всего местные потребители приобретали флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Реже — компромиссный iPhone Air.

Всего в четвертом квартале поставки смартфонов в регионе снизились на 1,6 процента. За весь 2025 год снижение составило 0,6 процента. Это объяснили слабым спросом, вызванным ростом цен из-за дефицита памяти. «В 2026 году тенденция к снижению объемов продаж усилится», — заключили специалисты CR.

Ранее стало известно, что американские фондовые индексы резко упали по итогам торгов во вторник, 21 января, после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных, потеряв от 1,8 до 2,4 процента.

