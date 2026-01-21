Акции американских компаний подешевели на фоне ситуации вокруг Гренландии

Американские фондовые индексы резко упали по итогам торгов во вторник, 21 января, после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных, потеряв от 1,8 до 2,4 процента. Об этом пишет «Интерфакс».

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, тем временем рынки оказались под давлением из-за ситуации вокруг Гренландии, а также опасений нового витка торговых войн на фоне пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом.

На торгах во вторник подешевели в том числе ведущие технологические компании. В частности, акции Microsoft потеряли 1,2 процента стоимости, бумаги Apple снизились на 3,5 процента, а Nvidia — на 4,4 процента.

Драгоценные металлы на фоне этого продолжают дорожать, обновляя исторические рекорды. Стоимость золота в ночь на 21 января впервые превысила 4850 долларов за тройскую унцию.

