Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:29, 21 января 2026Экономика

Американские фондовые индексы резко упали

Акции американских компаний подешевели на фоне ситуации вокруг Гренландии
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американские фондовые индексы резко упали по итогам торгов во вторник, 21 января, после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных, потеряв от 1,8 до 2,4 процента. Об этом пишет «Интерфакс».

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, тем временем рынки оказались под давлением из-за ситуации вокруг Гренландии, а также опасений нового витка торговых войн на фоне пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом.

На торгах во вторник подешевели в том числе ведущие технологические компании. В частности, акции Microsoft потеряли 1,2 процента стоимости, бумаги Apple снизились на 3,5 процента, а Nvidia — на 4,4 процента.

Драгоценные металлы на фоне этого продолжают дорожать, обновляя исторические рекорды. Стоимость золота в ночь на 21 января впервые превысила 4850 долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok