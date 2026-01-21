Реклама

Британцы призвали избавить их от дешевой российской нефти

Виктория Кондратьева
Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В парламенте Великобритании захотели лишить страну юридической лазейки, позволяющей импортировать топливо из доступной российской нефти. Об этом пишет журнал Politico.

«Великобритания импортировала нефтепродукты на сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов, в том числе авиационное топливо, произведенное на индийских и турецких нефтеперерабатывающих заводах, работающих на российской сырой нефти», — пишет издание.

Член британского парламента от Лейбористской партии и председатель Комитета по бизнесу и торговле Палаты общин Лиам Бирн подчеркнул, что каждый месяц без ввода запрета на импорт подобных нефтепродуктов означает, что «десятки миллионов фунтов стерлингов продолжат поступать на военные нужды России».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобританию нужно называть Британией, лишив ее приставки «великая».

