Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

Мужчина расправился с работницей отеля в Хуа Хине, ударив ее по голове 14 раз

Работница отеля в старинном курортном городе Таиланда стала жертвой расправы из-за того, что уснула за стойкой администратора. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 19 января. Мужчина зашел в одну из гостиниц Хуа Хина и заметил спящую за столом сотрудницу. Поняв, что член персонала не окажет сопротивления, злоумышленник перескочил через стойку и забил девушку железным прутом, ударив ее по голове 14 раз. Потерпевшая не выжила, а преступник украл ее вещи: два телефона и сумку.

После сообщения о трагедии полиция немедленно оцепила район рядом с постоялым двором. Подозреваемого опознали по камерам видеонаблюдения и задержали в 300 метрах от места преступления, он лежал в высокой траве, свернувшись калачиком. Во время задержания мужчина не стал оказывать сопротивления и после допроса признал вину.

