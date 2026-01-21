Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:23, 21 января 2026Бывший СССР

Наемница пожаловалась на отказ ВСУ возвращать ей машину

Наемница из Норвегии Эйра пожаловалась на отказ ВСУ возвращать ей машину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Заочно приговоренная в России к 13 годам лишения свободы норвежская наемница Сандра Эйра пожаловалась, что в 157-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются вернуть автомобиль, ранее переданный ею в пользование. Об этом сообщает РИА Новости.

«По доброте своей я одолжила свой автомобиль подразделению, которое потом изрядно потрясло и у которого сменилось командование. И сейчас они отказываются возвращать мне мою машину», — пожаловалась наемница.

По ее словам, автомобиль оформлен не на бригаду, а на ее знакомого из Киева — что делает отказ в возврате еще более абсурдным.

Наемница назвала действия бригады вопиющим проявлением неуважения, бездарной неорганизованностью и грубым пренебрежением элементарной честностью, и обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь найти путь к возвращению собственности.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о воюющих в Сумской области колумбийских наемницах. По его словам, украинское командование относится к наемникам лучше, чем к собственным бойцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

    Известный актер устроил погром в ресторане и забыл об этом

    Шансы на успех мирных переговоров России и Украины оценили

    Сексолог успокоил мужчин с небольшим размером пениса

    Лоза назвал Долину мемом

    Соседи Долиной оказались не в курсе ее проживания рядом с ними

    Военный эксперт предрек ВСУ потерю боеспособности из-за новых ракет «Искандер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok