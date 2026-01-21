Появились подробности по делу желающего выйти на свободу вора в законе Васи Бандита

Суд отклонил ходатайство о возвращении дела Васи Бандита

Суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит. Об этом пишут «Известия».

Свое решение судья объяснил тем, что вопрос о доказанности или недоказанности вины проверят при рассмотрении уголовного дела. Бандит обвиняется в вымогательстве трех миллионов долларов.

21 января вору в законе также продлили арест до конца марта. Его адвокат Мария Казанцева заявила, что ее подзащитный не может быть под стражей — мужчина передвигается на инвалидной коляске, а за последние три года перенес шесть инсультов и два инфаркта.

Вася Бандит провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни. Новый срок по антиворовской статье он получил 16 сентября 2025 года. Сразу после вердикта судьи авторитет отправился отмечать новый срок в ресторан в Барвихе. При этом защита попросила освободить его от наказания.