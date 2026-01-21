Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 21 января 2026Силовые структуры

Появились подробности по делу желающего выйти на свободу вора в законе Васи Бандита

Суд отклонил ходатайство о возвращении дела Васи Бандита
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

Суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит. Об этом пишут «Известия».

Свое решение судья объяснил тем, что вопрос о доказанности или недоказанности вины проверят при рассмотрении уголовного дела. Бандит обвиняется в вымогательстве трех миллионов долларов.

21 января вору в законе также продлили арест до конца марта. Его адвокат Мария Казанцева заявила, что ее подзащитный не может быть под стражей — мужчина передвигается на инвалидной коляске, а за последние три года перенес шесть инсультов и два инфаркта.

Вася Бандит провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни. Новый срок по антиворовской статье он получил 16 сентября 2025 года. Сразу после вердикта судьи авторитет отправился отмечать новый срок в ресторан в Барвихе. При этом защита попросила освободить его от наказания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над морем в России произошло боестолкновение

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Москвичам пообещали новую волну морозов

    Умер актер из «Дневника Бриджит Джонс»

    Москвичка угнала снегоуборочную машину и попалась

    Российские бойцы применили колючую «Егозу» против дронов

    Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала рассказал о ракетном ударе

    Жителям Подмосковья рассказали о погоде в феврале

    Появились подробности по делу желающего выйти на свободу вора в законе Васи Бандита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok