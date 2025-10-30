Осужденного вора в законе Васю Бандита попросили освободить от наказания

Защита ранее осужденного криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит, попросила освободить его от наказания. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, адвокаты приговоренного к восьми годам и двум месяцам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии авторитета настаивают на его освобождении из-за заметного ухудшения здоровья.

Соответствующее ходатайство было направлено в суд. Предыдущее аналогичное ходатайство суд вернул адвокату для устранения недостатков.

Вася Бандит провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни. Новый срок по антиворовской статье он получил 16 сентября. Сразу после вердикта судьи авторитет отправился отмечать новый срок в ресторан в Барвихе.