Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 17 сентября 2025Силовые структуры

Отсидевший 30 лет вор в законе Вася Бандит поехал в ресторан после нового приговора

В Москве вор в законе Вася Бандит отправился в ресторан после нового приговора
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 112 экстренный вызов / РЕН ТВ

В Москве российский криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как вор в законе Вася Бандит, после нового приговора, согласно которому он проведет в колонии восемь лет и три месяца, отправился в ресторан. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечать свой новый срок отсидевший уже тридцать лет авторитет отправился в ресторан в Барвихе. Он воспользовался возможностью провести отведенное на обжалование приговора время под домашним арестом. Вася Бандит рассказал, что у него плохое самочувствие и некоторое время он провел в больнице с инсультом.

Коркунова признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2020 году, тогда его поместили под домашний арест, однако он смог снять электронный браслет и сбежать из страны.

В октябре 2024 года вора в законе экстрадировали из Албании.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости