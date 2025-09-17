Отсидевший 30 лет вор в законе Вася Бандит поехал в ресторан после нового приговора

В Москве российский криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как вор в законе Вася Бандит, после нового приговора, согласно которому он проведет в колонии восемь лет и три месяца, отправился в ресторан. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечать свой новый срок отсидевший уже тридцать лет авторитет отправился в ресторан в Барвихе. Он воспользовался возможностью провести отведенное на обжалование приговора время под домашним арестом. Вася Бандит рассказал, что у него плохое самочувствие и некоторое время он провел в больнице с инсультом.

Коркунова признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2020 году, тогда его поместили под домашний арест, однако он смог снять электронный браслет и сбежать из страны.

В октябре 2024 года вора в законе экстрадировали из Албании.