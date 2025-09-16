Силовые структуры
15:26, 16 сентября 2025

Находившемуся в местах лишения свободы более 30 лет вору в законе вынесли приговор

Суд приговорил к 8 годам и 2 месяцам вора в законе Васю Бандита
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд приговорил к восьми годам двум месяцам колонии особого режима Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как Вася Бандит. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2020 году, тогда его поместили под домашний арест, однако он смог снять электронный браслет и сбежать из страны.

По данным канала, мужчина провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд отправил Кокунова под домашний арест.

