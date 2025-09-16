Силовые структуры
14:28, 16 сентября 2025
Силовые структуры

Вора в законе Васю Бандита выпустили из СИЗО

Суд Москвы отправил под домашний арест вора в законе Васю Бандита из-за здоровья
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Московский областной суд отправил под домашний арест Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как Вася Бандит. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, причиной стало ухудшение здоровья мужчины. В суде адвокат настаивала, что у Кокунова есть болезни, из-за которых он не должен содержаться в СИЗО.

Кокунову вменяется статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2020 году, тогда его поместили под домашний арест, однако он смог снять электронный браслет и сбежать из страны. В октябре 2024 года мужчину экстрадировали из Албании в Россию.

По версии следствия, Кокунов был коронован в 1993 году. В Москве он контролировал деятельность криминальных структур.

Известно, что в июле 61-летний криминальный авторитет дважды попадал в реанимацию — с инсультом, а также из-за проблем с почками и сосудами ног.

