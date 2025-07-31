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22:03, 31 июля 2025Силовые структуры

Недавно экстрадированный вор в законе второй раз за неделю попал в реанимацию

Вор в законе Вася Бандит второй раз за неделю попал в больницу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, второй раз за неделю попал в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

61-летнего вора в законе доставили из СИЗО в реанимацию НИИ Склифосовского. По сведениям СМИ, он был госпитализирован из-за проблем с почками и сосудами ног.

24 июля Кокунов попал в реанимацию с инсультом. На следующий день его состояние удалось стабилизировать, поэтому мужчину вернули в СИЗО.

В октябре 2024 года Васю Бандита экстрадировали из Албании в Россию. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов сумел скрыться за границей. После этого его объявили в международный розыск.

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