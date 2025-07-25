Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии

Вора в законе Васю Бандита госпитализировали в тяжелом состоянии

Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, увезли из СИЗО «Матросская Тишина» в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет «МК».

Сейчас мужчине 61 год. Кокунов и до этого находился в больнице СИЗО из-за слабости, однако днем 24 июля ему стало заметно хуже. Мужчину оперативно перевели в другую больницу с подозрением на инсульт.

30 октября 2024 года Васю Бандита экстрадировали из Албании в Россию. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов, находясь под домашним арестом, снял электронный браслет и скрылся за границей. В августе 2023 года его объявили в международный розыск.