Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 25 июля 2025Силовые структуры

Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии

Вора в законе Васю Бандита госпитализировали в тяжелом состоянии
Варвара Митина (редактор)
СюжетВоры в законе:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, увезли из СИЗО «Матросская Тишина» в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет «МК».

Сейчас мужчине 61 год. Кокунов и до этого находился в больнице СИЗО из-за слабости, однако днем 24 июля ему стало заметно хуже. Мужчину оперативно перевели в другую больницу с подозрением на инсульт.

30 октября 2024 года Васю Бандита экстрадировали из Албании в Россию. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов, находясь под домашним арестом, снял электронный браслет и скрылся за границей. В августе 2023 года его объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    Звезда «Слова пацана» стал отцом в день своего рождения

    Зеленский понадеялся на усиление антикоррупционных ведомств

    Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

    Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Запорожской области

    40-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

    Жителям Подмосковья спрогнозировали погоду на август

    «КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами

    Фанаты украинского клуба скандировали оскорбления в адрес ЦСКА в матче Лиги конференций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости