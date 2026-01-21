Реклама

Российские альпинисты оказались в снежной ловушке в горах Антарктиды

Российские альпинисты оказались в снежной ловушке на вулкане Сидли в Антарктиде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Группа российских альпинистов оказалась в снежной ловушке в горах Антарктиды — они не могут продолжить путь из-за сильной вьюги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 12 человек застряли на потухшем вулкане Сидли. Из предполагаемых 4,2 тысячи метров россияне смогли одолеть полторы тысячи и стали заложниками непогоды. Уже шесть дней альпинисты не могут сдвинуться с места. По ночам температура воздуха в этом районе достигает минус 42 градусов.

Известно, что группу возглавляют гиды Артем Ростовцев и Александр Дорожуков.

Ранее в Казахстане обнаружили не выжившего туриста, который отправился в горы вместе с двумя другими альпинистами. В ночь на 26 декабря туристическая группа перестала выходить на связь.

