Российские альпинисты оказались в снежной ловушке в горах Антарктиды

Российские альпинисты оказались в снежной ловушке на вулкане Сидли в Антарктиде

Группа российских альпинистов оказалась в снежной ловушке в горах Антарктиды — они не могут продолжить путь из-за сильной вьюги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 12 человек застряли на потухшем вулкане Сидли. Из предполагаемых 4,2 тысячи метров россияне смогли одолеть полторы тысячи и стали заложниками непогоды. Уже шесть дней альпинисты не могут сдвинуться с места. По ночам температура воздуха в этом районе достигает минус 42 градусов.

Известно, что группу возглавляют гиды Артем Ростовцев и Александр Дорожуков.

