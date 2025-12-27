Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:55, 27 декабря 2025Путешествия

В горах Казахстана перестала выходить на связь туристическая группа

В горах Казахстана один альпинист не выжил и двое пропали без вести
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: В. Божуков / РИА Новости

В Казахстане обнаружили не выжившего туриста, который отправился в горы вместе с двумя другими альпинистами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К настоящему моменту известно, что 24 декабря три человека отправились на пик Тянь-Шань, который располагается на территории Алма-Атинской области. В ночь на 26 декабря туристическая группа перестала выходить на связь, поэтому родственники путешественников обратились в МЧС.

В ходе поисков на высоте 3700 метров был обнаружен один из альпинистов, он не выжил. Что касается двух других туристов, они пока считаются пропавшими без вести. Не исключено, что их унесло лавиной. Сейчас уточняется, присутствовали ли в этой группе граждане России.

Ранее в Германии отправившиеся на прогулку в горы туристы обнаружили на дереве застрявшего парапланериста. Последнего спасли сотрудники экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok