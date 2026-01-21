Toyota сообщила о переходе на отходы при производстве машин

Toyota, Honda и Nissan увеличат долю вторсырья в автопроизводстве

Toyota существенно увеличит использование переработанных отходов в производстве своей автомобильной продукции, пишет Nikkei Asia.

Ведущий японский производитель сообщил, что доля вторсырья уже через четыре года должна составить не менее 30 процентов от общей массы каждой выпускаемой машины. Такое решение принято из-за стремления опередить ужесточение требований Евросоюза (ЕС).

В настоящее время ЕС рассматривает поправки к регламенту об утилизации транспортных средств, предусматривающие обязательную переработку определенной доли пластика в новых автомобилях из списанных машин.

В связи с этим Toyota намерена расширить применение вторичной стали, алюминия и пластика, включая сырье, полученное при утилизации отслуживших машин. В компании изучают возможность использования таких материалов не только для элементов салона, но и для изготовления деталей кузова и силового агрегата.

В настоящее время концерн использует в своих автомобилях от 20 до 25 процентов переработанных материалов.

Готовясь к грядущим изменениям, в компании начинают трансформацию своих производственных процессов, что затронет обширную сеть из почти 60 тысяч поставщиков и подрядчиков.

Аналогичные меры принимают и другие крупные автомобильные компании Японии. Например, Honda поставила цель к 2050 году выпускать машины, полностью состоящие из переработанных или возобновляемых материалов. Концерн Nissan планирует к 2030 году перейти на использование алюминиевых компонентов, произведенных исключительно из вторичного металла.

