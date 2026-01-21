Реклама

16:25, 21 января 2026

В России изменятся правила обучения в автошколах

ТАСС: С марта в России начнут действовать новые программы для автошкол
Марина Аверкина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные программы обучения для автошкол, пишет ТАСС. Соответствующий приказ Министерства просвещения Российской Федерации будет действовать до 2032 года, сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев.

По словам парламентария, для обучающихся на категорию «B» вырастет количество часов практических занятий. Отрабатывать вождение разрешат не только на учебных площадках, но и на территориях автомобильных предприятий. Теоретическую часть курса можно будет освоить дистанционно.

Также упростится процесс получения новых категорий прав. Вместо полного повторного курса потребуется пройти только дополнительные модули, сообщил народный избранник.

Изменения коснулись занятий по оказанию первой помощи при ДТП. В теоретический блок добавили правила взаимодействия с водителями электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, а также порядок использования электронных документов, таких как цифровые водительские удостоверения или полис ОСАГО. Кроме того, появилась тема опасного вождения, включающая разбор сопутствующих рисков.

