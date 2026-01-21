Владельцы дорогих кроссоверов столкнулись с блокировкой двигателей

Mash: Две модели Porsche получат обновление ПО для блоков управления двигателем

Владельцам автомобилей Porsche в России придется оплатить услугу по отключению штатной спутниковой противоугонной системы. Такая необходимость возникла в связи с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мощные помехи от средств РЭБ приводят к блокировке двигателя, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, российские специалисты уже занимаются созданием специального обновления программного обеспечения для блоков управления двигателем. Это позволит деактивировать функцию спутниковой блокировки. Стоимость услуги составит 150 тысяч рублей.

Причина проблемы кроется во встроенном eSIM-модуле в силовом агрегате.Чаще всего этому подвержены кроссоверы Porsche Macan и Cayenne, выпущенные в период с 2016 по 2018 год.

Пока программное обеспечение разрабатывается, автовладельцы могут воспользоваться несколькими временными способами решения проблемы. Один из них — отключение модуля спутникового слежения VTS и антенн (28 тысяч рублей). Действует и так называемый народный метод — экранирование блока управления двигателем при помощи фольги (8 тысяч рублей). Кроме того, на рынке уже появились предложения по отключению системы VTS от предприимчивых дельцов, желающих подзаработать на проблеме (120 тысяч рублей).

