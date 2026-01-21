В России ребенок на санках выехал на дорогу и не выжил

В Дагестане ребенок на санках выехал на дорогу и попал под машину, его не спасли

В Дагестане ребенок на санках выехал на дорогу и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

16-летний подросток катался со склона в Ботлихском районе республики. Неподалеку от села Ансалта он вылетел на дорогу, по которой ехал легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель не заметил мальчика в темноте и сбил его.

Пострадавшего добавили в районную больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Похороны состоялись 21 января.

