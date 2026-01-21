Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 21 января 2026Россия

В России ребенок на санках выехал на дорогу и не выжил

В Дагестане ребенок на санках выехал на дорогу и попал под машину, его не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Дагестане ребенок на санках выехал на дорогу и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

16-летний подросток катался со склона в Ботлихском районе республики. Неподалеку от села Ансалта он вылетел на дорогу, по которой ехал легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель не заметил мальчика в темноте и сбил его.

Пострадавшего добавили в районную больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Похороны состоялись 21 января.

В новогодние праздники в Горячем Ключе автомобиль BMW врезался в остановку с людьми. Иномарка на большой скорости протаранила три машины, после чего влетела в остановку, на которой находились по меньшей мере пять человек. Пострадали четверо, среди них — ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Филевская линия метро повернет к Сколково

    Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok