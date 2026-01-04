BMW врезалась в остановку с людьми в российском регионе

В городе Горячий Ключ BMW врезалась в остановку с людьми, погибла женщина

В городе Горячий Ключ Краснодарского края BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла вечером 4 января. Иномарка на большой скорости протаранила три автомобиля, после чего машину занесло и она врезалась в остановку, на которой находились минимум пять человек.

По словам очевидцев, под колесами BMW погибла женщина. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

4 января также сообщалось о ДТП в Тутаевском районе Ярославской области. Там водитель ВАЗ 2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Teramont. В результате владелец отечественного автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе двое детей, пострадали.