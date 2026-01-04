Реклама

Россия
16:54, 4 января 2026

Дети пострадали в ДТП на российской трассе

Пять человек пострадали в ДТП в Ярославской области, еще одного не спасли
Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ярославской области»

В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП на трассе в Тутаевском районе. Еще одного человека не спасли, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.

Авария произошла на третьем километре автодороги Тутаев — Богдановка днем 4 января. Предварительно, водитель ВАЗ 2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Teramont. В результате нарушивший правила автомобилист получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе двое детей, пострадали — их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло массовое смертельное ДТП с грузовиком. Как выяснили правоохранители, Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi. В результате иномарка столкнулась с остановившимися из-за другого ДТП Renault Logan и Lada Vesta. По последним данным, жертвами аварии стали четыре человека, еще четверо пострадали.

