Дети пострадали в ДТП на российской трассе

Пять человек пострадали в ДТП в Ярославской области, еще одного не спасли

В Ярославской области пять человек пострадали в ДТП на трассе в Тутаевском районе. Еще одного человека не спасли, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.

Авария произошла на третьем километре автодороги Тутаев — Богдановка днем 4 января. Предварительно, водитель ВАЗ 2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Teramont. В результате нарушивший правила автомобилист получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе двое детей, пострадали — их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

