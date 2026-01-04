Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 4 января 2026Силовые структуры

После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

МВД Ростовской области: По факту ДТП с грузовиком возбуждено уголовное дело
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ГУ МЧС по Ростовской области

По факту массового смертельного ДТП с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила замначальника регионального МВД Юлия Одноралова, комментарий которой ведомство опубликовало в Telegram.

Как установили правоохранители, авария произошла в результате того, что водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi. В результате иномарка столкнулась с остановившимися из-за другого ДТП Renault Logan и Lada Vesta.

По последним данным, жертвами аварии стали четыре человека, еще четверо пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД.

Об аварии стало известно утром 4 января. Изначально сообщалось о четырех жертвах и двух пострадавших.

Ранее более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Богородицком районе Тульской области. Для помощи пострадавшим к месту происшествия направили десятки бригад скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

    Кадыров появился на публике с тростью

    Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

    Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

    После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

    Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok