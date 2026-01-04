После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

МВД Ростовской области: По факту ДТП с грузовиком возбуждено уголовное дело

По факту массового смертельного ДТП с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила замначальника регионального МВД Юлия Одноралова, комментарий которой ведомство опубликовало в Telegram.

Как установили правоохранители, авария произошла в результате того, что водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi. В результате иномарка столкнулась с остановившимися из-за другого ДТП Renault Logan и Lada Vesta.

По последним данным, жертвами аварии стали четыре человека, еще четверо пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД.

Об аварии стало известно утром 4 января. Изначально сообщалось о четырех жертвах и двух пострадавших.

Ранее более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Богородицком районе Тульской области. Для помощи пострадавшим к месту происшествия направили десятки бригад скорой помощи.