Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса в российском регионе

Более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Богородицком районе. Предварительно, травмы получил 31 человек. Всего в автобусе находилось 37 человек. Для помощи пострадавшим к месту происшествия направили десятки бригад скорой помощи.
Причины случившегося устанавливают.
В декабре стало известно, что автобус с 40 россиянами попал в аварию в Таиланде. Автобус врезался в едущий впереди автомобиль. В результате ДТП несколько человек пострадали.
В том же месяце МВД Белоруссии сообщило, что в Витебской области автобус международного сообщения Москва — Брест попал в ДТП. В салоне находились два водителя и 12 пассажиров.