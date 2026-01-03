Реклама

16:39, 3 января 2026Россия

Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса в российском регионе

При опрокидывании автобуса в Тульской области пострадало более 30 человек
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Богородицком районе. Предварительно, травмы получил 31 человек. Всего в автобусе находилось 37 человек. Для помощи пострадавшим к месту происшествия направили десятки бригад скорой помощи.

Причины случившегося устанавливают.

В декабре стало известно, что автобус с 40 россиянами попал в аварию в Таиланде. Автобус врезался в едущий впереди автомобиль. В результате ДТП несколько человек пострадали.

В том же месяце МВД Белоруссии сообщило, что в Витебской области автобус международного сообщения Москва — Брест попал в ДТП. В салоне находились два водителя и 12 пассажиров.

