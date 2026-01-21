Журналист Илья Гогуа представил документальный фильм о беспилотниках

Эксперт Игорь Потапов рассказал в фильме «Беспилотник» о новых системах РЭБ

«Телега Online» представила документальный фильм журналиста Ильи Гогуа «Беспилотник». В фильме рассказывается о том, как современные технологии, в частности, дроны, меняют облик войны. Автор вместе с экспертом по системам радиоэлектронной борьбы и разведки Игорем Потаповым и участниками специальной военной операции прошли путь от производственных лабораторий до линии боевого соприкосновения, чтобы показать модернизацию и применение беспилотников.

«Противник понимает, что у нас есть эти устройства, и мы понимаем, что они тоже пытаются применять подобные технологии. Однако наше преимущество — в лабораторной модернизации передатчиков. Получая заводскую технику, мы ее дорабатываем, расширяем диапазон и закрываем более широкий спектр частот в воздухе. Это позволит нам в скором будущем видеть все коптеры в небе, работающие на аналоге», — поясняет Потапов.

Он добавил, что в день удается перехватывать сигналы от порядка 40 вражеских дронов, и привел пример, когда перехват помог спасти жизни военнослужащих, заранее предупредив их о налете.

Потапов также рассказал о новых разработках, направленных на противодействие ночным атакам дронов марки Mavic.

«Сейчас мы работаем над рядом систем РЭБ, чтобы убрать то, что прилетает с них по ночам. Если мы ликвидируем работу вражеских мавиков по ночам, это будет уже очень хороший результат», — сказал он, отметив, что разработка будет отличаться доступной ценой для массового масштабирования.

Сапер взвода БПЛА 22-го полка с позывным Ворон заявил в фильме о случаях применения химических веществ противником.

«Противник очень активно использует химические вещества и всякие ядовитые газы. Был зафиксирован случай при штурме населенного пункта Огурцы, когда враг против штурмовиков активно использовал газы. Как минимум три человека я лично выносил с отравлением. Это констатация факта», — сказал сапер.

Он подчеркнул, что российские войска к таким методам не прибегают, ссылаясь на запрет Министерства обороны России и Женевскую конвенцию.