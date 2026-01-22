Реклама

На Западе высмеяли постановочные фото Зеленского

Боуз: Зеленский забыл, что компьютер не может работать при отключении света
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @zelenskyy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский забыл учесть, что компьютер не работает при отключении света. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Диктатор Зеленский выложил фото, где он во время "блэкаута" в Киеве проводит онлайн-совещание с кабинетом министров. То, как его компьютер бесперебойно работает, они, кажется, не учли, делая эту постановочную пропагандистскую сцену», — высмеял фото журналист.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что фотография Владимира Зеленского, который проводил онлайн-совещание с сотрудниками во время блэкаута в Киеве, оказалась постановочной. Политик отметил, что глава Украины в темноте смотрит в стационарный компьютер, который не может работать без электричества.

