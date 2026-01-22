Зеленского вновь уличили в постановочном фото

Гончаренко: Фото Зеленского во время блэкаута в Киеве было постановочным

Фотография президента Украины Владимира Зеленского, проводящего онлайн-совещание с подчиненными во время блэкаута в Киеве, была постановочной. На это указал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что на снимке украинский лидер сидит в помещении без света и смотрит в стационарный компьютер, который работает только от электричества. «Надо было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили. Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал!» — поиронизировал парламентарий.

В декабре Зеленский снял селфи якобы на фоне стелы в Купянске, однако в сети сразу обратили внимание, что она находится на выезде из города. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снимок очередной постановочной акцией Украины, цель которой — пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.