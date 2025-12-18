Реклама

21:54, 18 декабря 2025Мир

Захарова оценила селфи Зеленского в Купянске

Захарова назвала селфи Зеленского в Купянске постановочной акцией Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала селфи президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала селфи Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске очередной постановочной акцией Украины. По ее мнению, таким образом Киев стремится пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.

«Стела в Купянске, на фоне которой Зеленский сделал селфи, находится в полутора километрах от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в сети становятся популярными кадры с двумя девушками-военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались повторить снимок Зеленского. Однако это оказалось сложно, поскольку местность находится под огневым контролем российских военных.

Ранее Захарова высказалась о контроле Купянска армией России. «В Киеве не могут признать ухудшающуюся ситуацию на земле. Купянск был и остается под контролем ВС РФ», — подчеркнула она.

