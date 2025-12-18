Захарова: Купянск был и есть под контролем России

Купянск был и находится под контролем Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Киеве не могут признать ухудшающуюся ситуацию на земле. Купянск был и остается под контролем ВС РФ», — заявила Захарова.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ради эффектного видеоряда просил резервы в контратаку, которая закончилась огромными потерями.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Купянску.