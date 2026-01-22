Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 22 января 2026Россия

В России женщина потушила Вечный огонь и попала на видео

В Свердловской области женщина потушила Вечный огонь, попав на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В городе Серове Свердловской области женщина потушила Вечный огонь. Видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшей ее поступок, опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На записи неизвестная сворачивает с занесенной снегом тропинки и через сугроб протаптывает себе путь к мемориалу. Затем она берет венок и опускает его на пламя, потушив таким образом Вечный огонь. Когда в небо начинает подниматься облако белого дыма, женщина уходит. В это время в кадры попадает прохожий — он никак не реагирует на происходящее.

Канал отмечает, что горожанке может грозить тюремный срок. Ее личность устанавливается.

Ранее в Калининграде две девушки попытались прикурить сигарету от Вечного огня. Кроме того, они похитили принесенную к монументу корзину с цветами. В отношении обеих нарушительниц возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В российском регионе арестовали министра транспорта

    Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

    Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе от душа с Милой Кунис

    Родители рассказали о напавшем на российскую школу сыне

    Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

    Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском городе

    Стало известно о поведении семиклассника перед нападением на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok