Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

Глава РСПП Шохин спрогнозировал российской экономике непростой год

Нынешний год для экономики России окажется не менее тяжелым, чем прошлый. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году, отметил он, было немало трудностей для ряда ключевых отраслей национальной экономики. На фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и высокой ключевой ставки с серьезными проблемами столкнулись российские угольщики, металлурги и застройщики, пояснил Шохин.

Несмотря на это, отметил он, российский бизнес в целом продемонстрировал высокую степень адаптации к непростым внешним и внутренним реалиям. На этом фоне властям необходимо воздержаться от чрезмерного охлаждения экономики и создать условия для перехода ВВП к устойчивому росту, резюмировал Шохин.

После нескольких лет высокого роста динамика российской экономики резко замедлилась в 2025 году. За 12 месяцев прирост ВВП составил лишь процент против 4,3 процента в 2024-м. Эксперты связывают это в том числе с усиливающимся негативным эффектом от масштабных западных санкций.

К настоящему времени, отметили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, исчерпала себя, а новых драйверов за последнее время так и не появилось. На этом фоне аналитики профильного центра заявили о неизбежности вхождения российской экономики в полноценную рецессию в обозримом будущем. Избежать подобного сценария, пришли к выводу они, не поможет даже снижение ключевой ставки.