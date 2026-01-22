Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 22 января 2026Экономика

Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

Глава РСПП Шохин спрогнозировал российской экономике непростой год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нынешний год для экономики России окажется не менее тяжелым, чем прошлый. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году, отметил он, было немало трудностей для ряда ключевых отраслей национальной экономики. На фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и высокой ключевой ставки с серьезными проблемами столкнулись российские угольщики, металлурги и застройщики, пояснил Шохин.

Несмотря на это, отметил он, российский бизнес в целом продемонстрировал высокую степень адаптации к непростым внешним и внутренним реалиям. На этом фоне властям необходимо воздержаться от чрезмерного охлаждения экономики и создать условия для перехода ВВП к устойчивому росту, резюмировал Шохин.

После нескольких лет высокого роста динамика российской экономики резко замедлилась в 2025 году. За 12 месяцев прирост ВВП составил лишь процент против 4,3 процента в 2024-м. Эксперты связывают это в том числе с усиливающимся негативным эффектом от масштабных западных санкций.

К настоящему времени, отметили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, исчерпала себя, а новых драйверов за последнее время так и не появилось. На этом фоне аналитики профильного центра заявили о неизбежности вхождения российской экономики в полноценную рецессию в обозримом будущем. Избежать подобного сценария, пришли к выводу они, не поможет даже снижение ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В российском регионе арестовали министра транспорта

    Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

    Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе от душа с Милой Кунис

    Родители рассказали о напавшем на российскую школу сыне

    Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

    Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском городе

    Стало известно о поведении семиклассника перед нападением на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok