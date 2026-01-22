Реклама

Сотрудник аэропорта отвел туристку в туалет под предлогом проверки и потрогал ее грудь

Корейская туристка обвинила сотрудника аэропорта в Индии в домогательствах
Алина Черненко

Фото: sevenke / Shutterstock / Fotodom

Корейская туристка обвинила сотрудника международного аэропорта Кемпеговда в Индии в сексуальных домогательствах. Об этом пишет портал BW Police World.

Уточняется, что инцидент произошел 19 января. После того как женщина прошла иммиграционные формальности, к ней подошел подозреваемый, опознанный как Афан Ахмед, который заявил, что ему необходимо провести досмотр багажа туристки.

Мужчина пояснил, что в ее чемодане раздался звуковой сигнал, а детальная проверка на стойке регистрации задержит рейс, поэтому ей будет удобнее пройти личную проверку. Под этим предлогом он якобы отвел кореянку в туалет и там неоднократно потрогал ее грудь и интимные части тела, затем обнял сзади без ее согласия.

Туристка сразу же подала заявление в службу безопасности аэропорта. Ахмеда задержали и передали полиции. В отношении мужчины возбудили дело.

Ранее другая туристка подверглась домогательствам со стороны местного жителя во время пешего путешествия по Бангладеш. Злоумышленник напал на женщину, когда возвращалась из туалета.

