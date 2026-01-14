Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:28, 14 января 2026Путешествия

Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

Туристка подверглась домогательствам во время пешего путешествия по Бангладеш
Алина Черненко

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom  

Туристка подверглась домогательствам со стороны местного жителя во время пешего путешествия по Бангладеш. Об этом сообщает портал The Daily Star.

По данным источника, женщина, национальность и личность которой не раскрываются, в течение последнего месяца ходила пешком по разным районам страны Азии. Прибыв в округ Лалмонирхат, она посетила несколько туристических мест, а позже, 11 января, решила отправиться в город Куриграм.

Материалы по теме:
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
25 ноября 2025
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
6 марта 2024

По дороге путешественница захотела в туалет и попросилась в дом к местным. Когда она возвращалась из уборной, один из обитателей жилья начал к ней приставать. Женщина закричала, и на шум сбежалась вся семья бангладешцев. Однако вместо того, чтобы разобраться в ситуации, они обвинили гостью в краже.

Каким-то образом туристке удалось покинуть дом, выйти в прямой эфир на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и со слезами на глазах описать инцидент. Видео мгновенно стало вирусным в социальных сетях. «Меня преследовали. Я добивалась справедливости, но вместо этого меня попытались заклеймить как воровку», — пожаловалась автор ролика.

После просмотра прямого эфира местная полиция оперативно организовала женщине охрану, а также опознала и арестовала подозреваемого, который сбежал из дома. Им оказался 31-летний бангладешец Абу Калам. Состояние пострадавшей сейчас стабильное, она продолжила пешее путешествие по стране Азии.

Ранее полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке. На видеозаписи инцидента, попавшей в соцсети, он обнажается перед 24-летней девушкой, которая едет в тук-туке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Развеян популярный миф о повышении риска диабета

    Собчак анонсировала поездку в Европу и рассказала о связанной с ней надежде

    Желание Трампа взять Гренландию под контроль объяснили

    51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok