Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

Туристка подверглась домогательствам со стороны местного жителя во время пешего путешествия по Бангладеш. Об этом сообщает портал The Daily Star.
По данным источника, женщина, национальность и личность которой не раскрываются, в течение последнего месяца ходила пешком по разным районам страны Азии. Прибыв в округ Лалмонирхат, она посетила несколько туристических мест, а позже, 11 января, решила отправиться в город Куриграм.
По дороге путешественница захотела в туалет и попросилась в дом к местным. Когда она возвращалась из уборной, один из обитателей жилья начал к ней приставать. Женщина закричала, и на шум сбежалась вся семья бангладешцев. Однако вместо того, чтобы разобраться в ситуации, они обвинили гостью в краже.
Каким-то образом туристке удалось покинуть дом, выйти в прямой эфир на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и со слезами на глазах описать инцидент. Видео мгновенно стало вирусным в социальных сетях. «Меня преследовали. Я добивалась справедливости, но вместо этого меня попытались заклеймить как воровку», — пожаловалась автор ролика.
После просмотра прямого эфира местная полиция оперативно организовала женщине охрану, а также опознала и арестовала подозреваемого, который сбежал из дома. Им оказался 31-летний бангладешец Абу Калам. Состояние пострадавшей сейчас стабильное, она продолжила пешее путешествие по стране Азии.
Ранее полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке. На видеозаписи инцидента, попавшей в соцсети, он обнажается перед 24-летней девушкой, которая едет в тук-туке.