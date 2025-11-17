Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 17 ноября 2025Путешествия

25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

Мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке из Новой Зеландии
Алина Черненко

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке из Новой Зеландии. Об этом пишет портал Ada Derana.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали 25-летнего отца одного ребенка после того, как видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. На размещенных в сети кадрах злоумышленник обнажается перед 24-летней новозеландкой, которая едет в тук-туке, и пытается ее домогаться.

Материалы по теме:
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
6 марта 2024

Иностранка рассказала, что она столкнулась с подозреваемым 25 октября в районе Тирукковил во время поездки из залива Аругам на курорт Пасикуда. После произошедшего женщина подала официальную жалобу по электронной почте в туристическое управление полиции Шри-Ланки.

В результате расследования выяснилось, что злоумышленник проживал со своей женой в арендованном доме в районе Тирукковил, однако вскоре после произошедшего покинул его, сбрил волосы и изменил внешность, пытаясь избежать ареста. Несмотря на это, мужчину удалось найти. Полиция продолжает расследование.

Ранее 19-летняя инфлюэнсерша подверглась сексуальным домогательствам на пляже индийского Гоа. Когда девушка прогуливалась в одиночестве, к ней подошли несколько мужчин, которые начали «осыпать ее сексуальными замечаниями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Во Франции решили снять охрану с российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости