25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

Полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке из Новой Зеландии. Об этом пишет портал Ada Derana.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали 25-летнего отца одного ребенка после того, как видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. На размещенных в сети кадрах злоумышленник обнажается перед 24-летней новозеландкой, которая едет в тук-туке, и пытается ее домогаться.

Иностранка рассказала, что она столкнулась с подозреваемым 25 октября в районе Тирукковил во время поездки из залива Аругам на курорт Пасикуда. После произошедшего женщина подала официальную жалобу по электронной почте в туристическое управление полиции Шри-Ланки.

В результате расследования выяснилось, что злоумышленник проживал со своей женой в арендованном доме в районе Тирукковил, однако вскоре после произошедшего покинул его, сбрил волосы и изменил внешность, пытаясь избежать ареста. Несмотря на это, мужчину удалось найти. Полиция продолжает расследование.

