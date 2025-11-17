19-летняя инфлюэнсерша подверглась сексуальным домогательствам на пляже курорта Азии

TOI: 19-летняя инфлюэнсерша подверглась домогательствам на пляже Гоа

19-летняя инфлюэнсерша подверглась сексуальным домогательствам на пляже популярного курорта Азии -— индийского Гоа. Соответствующее видео появилось в соцсетях, на него обратило внимание местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент на пляже Бага произошел еще 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Как пишет источник, когда молодая жительница Мумбаи прогуливалась в одиночестве, к ней подошли несколько мужчин, которые начали «осыпать ее сексуальными замечаниями».

После того как видео стало вирусным, туристическая полиция и правоохранители из Калангута начали расследование и установили личность одного из героев ролика. Им оказался 23-летний Атендра Сингх из Раджастхана. Он был задержан.

«Настоящим мы подтверждаем, что полиция Гоа не терпит подобных инцидентов и принимает меры по каждой жалобе», — заявил представитель полиции Северного Гоа Рахул Гупта.

В материале также говорится, что Сингх делал неуместные замечания об этнической принадлежности девушки и задавал оскорбительные вопросы о ее «цене за ночь».

