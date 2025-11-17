Путешествия
09:02, 17 ноября 2025Путешествия

19-летняя инфлюэнсерша подверглась сексуальным домогательствам на пляже курорта Азии

TOI: 19-летняя инфлюэнсерша подверглась домогательствам на пляже Гоа
Алина Черненко

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

19-летняя инфлюэнсерша подверглась сексуальным домогательствам на пляже популярного курорта Азии -— индийского Гоа. Соответствующее видео появилось в соцсетях, на него обратило внимание местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент на пляже Бага произошел еще 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Как пишет источник, когда молодая жительница Мумбаи прогуливалась в одиночестве, к ней подошли несколько мужчин, которые начали «осыпать ее сексуальными замечаниями».

После того как видео стало вирусным, туристическая полиция и правоохранители из Калангута начали расследование и установили личность одного из героев ролика. Им оказался 23-летний Атендра Сингх из Раджастхана. Он был задержан.

«Настоящим мы подтверждаем, что полиция Гоа не терпит подобных инцидентов и принимает меры по каждой жалобе», — заявил представитель полиции Северного Гоа Рахул Гупта.

В материале также говорится, что Сингх делал неуместные замечания об этнической принадлежности девушки и задавал оскорбительные вопросы о ее «цене за ночь».

Ранее адвокат из индийского города Агра взялся помочь жертве группового изнасилования и сам надругался над ней в номере отеля. Вскоре злоумышленника арестовали, но при попытке сбежать он выпрыгнул из окна и сломал ноги.

