Адвокат из Индии взялся помочь жертве группового изнасилования и надругался над ней

Адвокат из индийского города Агра взялся помочь жертве группового изнасилования и сам надругался над ней в номере отеля. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что 40-летний Джитендра Сингх представлял в суде одного из обвиняемых, который в числе других изнасиловал 24-летнюю девушку из города Аурайя в 2022 году. Сингх пообещал пострадавшей урегулировать дело в досудебном порядке. В начале октября девушка приехала на слушание в суд Агры, где адвокат заселил ее в отель, опоил и подверг насилию.

Вскоре адвоката арестовали, но при попытке сбежать он выпрыгнул из окна и сломал себе ноги.

