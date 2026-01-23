54-летняя телеведущая объяснила решение раздеться во время готовки семейного ужина

Телеведущая Аманда Холден разделась во время готовки семейного ужина из-за жары

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден объяснила решение раздеться во время готовки семейного ужина. Причину своего поступка она раскрыла в подкасте Table Manners.

54-летняя знаменитость призналась, что дочери, 19-летняя Алекса Луиз Флоренс Хьюс и 13-летняя Холли Роуз Хьюз, привыкли видеть ее без одежды. В тот вечер, когда Холден решила приготовить ужин, было очень жарко.

«В тот воскресный день стояла невыносимая жара, поэтому я просто разделась и готовила все голой. И вообще — мне нравится быть голой», — подчеркнула телезвезда.

В декабре прошлого года Аманда Холден посетила премию Fashion Awards в откровенном наряде. Тогда телеведущая выбрала для выхода в свет в черном платье, который состоял из атласного корсета и оголяющей ягодицы юбки.