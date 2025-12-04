54-летняя телеведущая вышла в свет в оголяющем ягодицы наряде

Телеведущая Аманда Холден посетила премию Fashion Awards в откровенном платье

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Instagram-аккаунт (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) косметического бренда Revive Collagen.

54-летняя знаменитость посетила премию Fashion Awards, партнером которой стала упомянута марка. Так, Холден прорекламировала продукт компании, представ перед камерой в черном платье без бретелей. В размещенном видео можно заметить, что оно состоит из атласного корсета и оголяющей ягодицы юбки.

При этом стилисты дополнили эффектный образ телезвезды аккуратной прической с легкими локонами. Визажисты, в свою очередь, сделали яркий макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы розовую помаду.

В сентябре Аманда Холден показала откровенное фото. Тогда во время позирования в мини-платье телеведущая задрала правую ногу, едва не продемонстрировав на камеру нижнее белье.