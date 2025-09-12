54-летняя телеведущая задрала ногу и едва не показала нижнее белье на камеру

54-летняя телеведущая Аманда Холден показала фото в откровенном мини-платье

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в черных туфлях на шпильках и клетчатом мини-платье, оформленном поясом. Во время позирования знаменитость задрала правую ногу, едва не продемонстрировав на камеру нижнее белье. Ее внешний вид дополнили расслабленная прическа и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден устроила откровенную фотосессию в джакузи. Тогда телезвезда позировала в желтом бикини с белым абстрактным принтом, сидя в гидромассажной ванне под открытым небом.