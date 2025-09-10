54-летняя телеведущая устроила откровенную фотосессию в джакузи

54-летняя телеведущая Аманда Холден устроила откровенную фотосессию в джакузи

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден устроила откровенную фотосессию в джакузи. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость позировала в желтом бикини с белым абстрактным принтом, сидя в гидромассажной ванне под открытым небом. При этом ее внешний вид дополняли черные солнцезащитные очки и небрежный пучок. «Выжимаю последние капли солнца», — подписала телезвезда публикацию, которая набрала 21,2 тысячи лайков.

Поклонники не оставили съемку Холден без внимания и обсудили ее. «Ты выглядишь потрясающе», «Какое бы зелье молодости ты не пила, поделись, пожалуйста, рецептом», «Ты очень красивая женщина», «Великолепно смотришься в этом бикини», «Горяча», — высказывались они.

