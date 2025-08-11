Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:04, 11 августа 2025Ценности

54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

54-летняя телеведущая Аманда Холден в белом бикини позагорала на яхте
Мария Винар

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден в откровенном виде позагорала на яхте. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя телезвезда запечатлели сидящей в раскладном кресле. Она позировала перед камерой в бикини белого цвета, которое было оформлено тонкими завязками и лямками. При этом внешний вид знаменитости дополняли черно-белая бандана, повязанная на голову, солнцезащитные очки и золотые браслеты.

В июле сообщалось, что Аманда Холден оголила ягодицы на камеру. Тогда телеведущая опубликовала снимок, на котором попозировала в купальнике бренда Skims и пляжном платье с тигриным принтом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

    Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

    Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

    Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

    Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

    Жители мегаполиса пожаловались на голых любителей кровавых жертвоприношений с барабанами

    Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

    На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

    В Херсоне прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости