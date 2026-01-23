76-летний пенсионер помог мошенникам украсть миллионы рублей 20-летнего россиянина

В Москве задержали помогавшего мошенникам 76-летнего пенсионера

В Москве задержали 76-летнего российского пенсионера, подозреваемого в помощи мошенникам. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

По данным следствия, представившиеся сотрудниками Минцифры и Росфинмониторинга аферисты убедили 20-летнего молодого человека из подмосковного Королева передать им сбережения. Обманутый юноша отдал курьеру иностранную валюту из сейфа родителей на 3,5 миллиона рублей, а когда осознал, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

Сыщики вышли на след пенсионера, который действовал как одно из звеньев в цепочке мошенников, передавая наличность следующему посреднику. При задержании он заявил о том, что действовал по указанию сотрудников правоохранительных органов. Продолжается розыск других участников схемы.

