Российский пенсионер четыре раза стал жертвой мошенников

В Чебоксарах 72-летний пенсионер четыре раза стал жертвой мошенников

В Чебоксарах 72-летний житель четыре раза стал жертвой мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пенсионер обратился в полицию 14 января. Он рассказал, что в интернете увидел рекламу, которая обещала дивиденды от крупной энергетической компании. Мужчина перешел по ссылке, указал свой номер телефона, после чего с ним связались лжеаналитики. Они убедили россиянина установить приложение и оформить микрозайм, а после перечислить на указанные счета более 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что это четвертый раз, когда пенсионер перечислял деньги мошенникам, предлагавшим заработать на инвестициях. Так, в октябре 2021 года мужчина лишился 250 тысяч рублей, в апреле 2023 года – более 480 тысяч рублей, а в августе 2024 года — 128 тысяч рублей. Сам он объяснил это желанием заработать.

