Силовые структуры
11:46, 14 января 2026Силовые структуры

В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

Фигуранту дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево вменяют подлог
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Фигуранту дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево вменяют подлог. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статьям 292 («Служебный подлог»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ.

По данным агентства, одному из фигурантов уголовного дела о хищениях у бойцов специальной военной операции в Шереметьево также вменяют подлог. Он якобы курировал сотрудников полиции в аэропорту.

Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством. Одного бойца лишили 615 тысяч рублей, а другого — 28 тысяч рублей после предложения выпить.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали военнослужащих отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

По делу арестованы 40 человек, в том числе несколько попрошаек, которые под разными предлогами выманивали средства у участников СВО. Так, один из них рассказал, что к нему подошла девушка и сказала, что опоздала на рейс. Она попросила у него 15 тысяч рублей на покупку нового билета и пообещала вернуть деньги, как только доберется до места, но никаких денег мужчине не вернули.

Организатором преступной группировки следствие считает владельца транспортной компании Алексея Кабочкина. Ему помогали пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России с поиском потенциальных жертв, а оперуполномоченный того же подразделения незаконно отказывал обманутым участникам СВО в возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что тайные свидетели рассказали об обмане участников СВО в аэропорту Шереметьево.

