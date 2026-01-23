Реклама

Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле

Evrim Ağacı: Американского туриста нашли бездыханным в отеле Канкуна
Алина Черненко

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Американского туриста нашли бездыханным в отеле на мексиканском курорте Канкун. Об этом пишет портал Evrim Ağacı.

Уточняется, что инцидент произошел 16 января в отеле Riu Caribe, работающем по системе «все включено». 31-летний Чез Джонсон отправился в латиноамериканскую страну на свадьбу коллеги. Всего через день после приезда мужчины его мать Юланда Уильямс получила ужасную новость о кончине сына от друга семьи. «Мне позвонили около полуночи и сообщили, что Чез упал с балкона в Мексике», — вспоминает женщина.

Близкие описали Джонсона как энергичного человека, увлеченного модой и путешествиями. Недавно он окончил Балтиморский городской общественный колледж и работал административным сотрудником в больнице Синай.

Для семьи американца горе от утраты усугубляется отсутствием ответов на некоторые вопросы и растущим разочарованием в мексиканских властях. Как сообщает издание, спустя неделю после трагедии тело Джонсона так и не вернули в США. Родственники пожаловались, что им поступали противоречивые сообщения о травмах мужчины. Для них так и осталось неясным, мог ли он быть изувечен в результате падения с балкона или по другим причинам.

Попытки получить официальные документы или информацию от мексиканских властей оказались безрезультатными. Мать Джонсона рассказала, что не могла напрямую общаться с местной полицией или персоналом отеля из-за языкового барьера и игнорирования ими звонков. А похоронное бюро в Канкуне неоднократно меняло цену за возвращение тела американца на родину и подняло ее, узнав о наличии страхового полиса.

В августе 2025 года на этом же мексиканском курорте водитель пикапа сбил 78-летнюю туристку из США. Автомобиль наехал на пожилую женщину, когда та переходила бульвар, и скрылся, оставив ее на дороге.

