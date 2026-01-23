Реклама

На Западе объявили о новой войне против России

Саква: Европа готовится к войне с Россией, что неминуемо приведет к катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Egor Filin / Unsplash

Страны Европы готовятся к всеобъемлющей войне с Россией, что неминуемо приведет к катастрофе, заявил профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейские страны планируют потратить ближайшие десятилетия на перевооружение. «В данный момент Европа воссоздает себя как военный проект. Война, долгая война, война поколений против России, как говорит [глава НАТО] Марк Рютте и другие. В Британии говорят о всеобъемлющей войне. (…) Это катастрофический путь», — подчеркнул он.

Саква считает, что причина враждебности в отношении России кроется в стремлении Запада к мировому господству.

Ранее итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что страна не будет вести войну с Россией. «Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения», — сказал он.

